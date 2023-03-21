تعمُّق الكتلة الهوائية الباردة نسبياً على المملكة ونشاط للرياح في عديد من المناطق

وفي التفاصيل، يُتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الثلاثاء في أغلب مناطق المملكة، وتكون بذلك أبرد من مُعدلاتها المُعتادة بحدود 4 - 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة في عموم المناطق الشمالية وصولاً لحائل، وأكثر اعتدالاً في باقي المناطق مُقارنة بالأيام الماضية، ويكون الطقس صحواً في أغلب المناطق، وغائماً جزئياً شمال المملكة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب المناطق وتُثير الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.