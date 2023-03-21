تعمُّق الكتلة الهوائية الباردة نسبياً على المملكة ونشاط للرياح في عديد من المناطق

يُشير آخر قراءات الخرائط الجوية توقعات بتعمُّق الكتلة الهوائية الباردة نسبياً على أجواء المملكة السعودية، اليوم الثلاثاء، بحيث يطرأ انخفاضٌ نسبي على درجات الحرارة في أغلب المناطق، مع احتمالية نشاط الرياح في عديدٍ من المناطق، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الثلاثاء في أغلب مناطق المملكة، وتكون بذلك أبرد من مُعدلاتها المُعتادة بحدود 4 - 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة في عموم المناطق الشمالية وصولاً لحائل، وأكثر اعتدالاً في باقي المناطق مُقارنة بالأيام الماضية، ويكون الطقس صحواً في أغلب المناطق، وغائماً جزئياً شمال المملكة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب المناطق وتُثير الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً بشكلٍ لافت في المناطق الشمالية وصولاً لحائل، وبارداً نسبياً في منطقتَي الوسطى والشرقية، ويُتوقع أن تنخفض الصغرى في المُرتفعات الشمالية لحدود (4 - 8) درجات مئوية؛ الأمر الذي يحتاج إلى ارتداء ملابس أكثر دفئاً.