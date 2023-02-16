منصة الصناعة المتقدمة تعقد ورشة عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظم صندوق التنمية الصناعية السعودي، ممثلًا في منصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ ورشة عمل بعنوان "التحول الرقمي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، بالتعاون مع "العبيكان للحلول الرقمية" و"سيمنس" و"إنديل" كمزودي حلول رقمية، بحضور ومشاركة مصانع من مختلف القطاعات الصناعية في المملكة.