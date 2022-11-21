مستفيدات جمعية مساعي يخطفن الذهب في معرض سيئول الدولي للاختراعات SIIF 2022

اختتم معرض سيئول الدولي للاختراعات 2022 مساء السبت؛ حيث شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في جمعية مساعي النسائية الخيرية، بعدد من مستفيداتها في المعرض، باختراعات تم تسجيلها مسبقًا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجرى استعراضها أمام لجنة التحكيم والمستثمرين الذين أشادوا بجودة الأفكار المُنَفّذة، وفازت الجمعية بفضل الله بـ٣ ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية)؛ فيما حققت الجمعية أيضًا ٧ جوائز خاصة ولله الحمد.
وفي التفاصيل، حصلت المشتركة "غالية السهلي" على الميدالية الذهبية، كما حصلت أيضًا على جائزة خاصة مقدمة من جامعة إدارة العلوم من ماليزيا، وكان اختراعها باسم "شموع المساج".
فيما حصلت المشتركة انتصار "درباح" على ميدالية فضية، وحصلت أيضًا على جائزة خاصة مقدمة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية، وكان اختراعها يحمل اسم "حاوية صديقة للبيئة". وحصلت المشتركة عائشة الدوسري على ميدالية برونزية، وحصلت على جائزة خاصة أيضًا مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع، وكذلك حصلت على جائزة خاصة مقدمة من المجلس الوطني للأبحاث التايلاندي وكان اختراعها "أفضل علبة".
فيما حصلت المشتركة أماني هزازي على جائزة خاصة مقدمة من جمعية المخترعات الكوريات.
كما حصلت على جائزة خاصة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية، وكان اختراعها يحمل اسم "جهاز الخدمة الذاتية".
وأخيرًا، حصلت المشتركة سامية العنزي على جائزة خاصة مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع، عن اختراعها "صندوق متعدد الاستخدام".
كما قُدّمت جائزة من قِبَل الجمعية لأفضل اختراع دولي مشارك في المعرض.
وبفضل الله حصدت الجمعية على هذه الجوائز ضمن منافسة ضمت قرابة (470) مشارك لـ(11) دولة.
ويأتي هذا الإنجاز الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في ترسيخ ثقافة الابتكار، وثمرة جهود قامت بها الجمعية بالتعاون مع وكالة الضمان والتمكين الاجتماعي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
كما ترفع رئيس مجلس إدارة جمعية مساعي النسائية الخيرية الأستاذة/ لولوة الواصل، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الوطني المشرف، والذي تَحقق بفضل من الله تعالى، نتيجة الدعم والتمكين الذي توليه القيادة السعودية -حفظها الله- لأبناء الوطن الذي نتج عنه هذا التميز والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية.
ومن مخرجات المعرض -بفضل الله- كسب ثقة بعض المستثمرين، وتسعى الجمعية الآن لعمل اجتماعات لبحث الفرص الاستثمارية لبعض المشتركات في المعرض. وستستكمل الجمعية بمشيئة الله طريقها في مجال الابتكار والاختراع.
يُذكر أن جمعية "مساعي" النسائية الخيرية هي أول جمعية على مستوى السعودية تصل بمستفيداتها للمشاركة العالمية عبر معرض الاختراع الدولي.