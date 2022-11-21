مستفيدات جمعية مساعي يخطفن الذهب في معرض سيئول الدولي للاختراعات SIIF 2022

اختتم معرض سيئول الدولي للاختراعات 2022 مساء السبت؛ حيث شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في جمعية مساعي النسائية الخيرية، بعدد من مستفيداتها في المعرض، باختراعات تم تسجيلها مسبقًا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجرى استعراضها أمام لجنة التحكيم والمستثمرين الذين أشادوا بجودة الأفكار المُنَفّذة، وفازت الجمعية بفضل الله بـ٣ ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية)؛ فيما حققت الجمعية أيضًا ٧ جوائز خاصة ولله الحمد.