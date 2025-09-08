وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية؛ التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، وتعزيز صحة العاملين في بيئات العمل، وتقليل معدل الإصابات والأمراض المهنية، وضمان اختيار الأنسب لشغل المهن الحساسة, إضافة إلى رفع مستوى الوقاية في أماكن العمل، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة للعاملين؛ بما ينعكس إيجابًا على سلامتهم وأدائهم وإنتاجيتهم.