انطلاق فعاليات دورة طب الأطفال بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب

تنطلق غداً الأحد عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، فعاليات الدورة المكثفة لطب الأطفال في عامها الثالث والعشرين الذي تنظمها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ، والمقرر انعقادها في المجمع الطبي بالعليا وتستمر فعالياتها حتى يوم الخميس 27 محرم 1444هـ الموافق 25 أغسطس 2022م.
وقال الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن دورة طب الأطفال لهذا العام تأتي استكمالاً لمسيرة النجاح الطويلة في تنظيم مثل هذه الدورات المكثفة، والتي لاقت حضوراً واسعاً واستفاد منها العديد من الدارسين ، نظراً لأهمية وتنوع موضوعاتها واستعراضها أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا.
موضحاً أن الدورة ستبحث أهم المستجدات العلمية في مختلف تخصصات طب الأطفال عبر مشاركة "20" متحدثاً من في مجال طب الأطفال. وأن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 19 ساعة تعليم طبي.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية؛ وتُعد المجموعة من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية والعلمية. ومن أبرز أنشطتها تدشين "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتنظيم امتحانات الزمالات الامريكية والايرلندية، بالإضافة إلى إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي