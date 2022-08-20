انطلاق فعاليات دورة طب الأطفال بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية؛ وتُعد المجموعة من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية والعلمية. ومن أبرز أنشطتها تدشين "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتنظيم امتحانات الزمالات الامريكية والايرلندية، بالإضافة إلى إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي