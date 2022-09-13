"الربيعة": تسيير أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي لباكستان اليوم

وأضاف أنه وبناءً على التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة الحملة السعودية الشعبية لجمع التبرعات عبر منصته المعتمدة منصة "ساهم"؛ لمساعدة الأشقاء المتضررين من الشعب الباكستاني، مؤكدًا أن التوجيهات الكريمة تعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، كما تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة وباكستان والشعبين الشقيقين.

وحث الدكتور "الربيعة" أهل الخير والإحسان على المشاركة في الحملة والتبرع عبر منصة "ساهم" وذلك من خلال تطبيق "ساهم" المتوفر في جميع أنظمة الجوال، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، أو الحسابات البنكية للمركز في عدد من البنوك السعودية، مؤكدًا أن التبرعات تصل كاملة إلى مستحقيها، ولا يستقطع المركز منها أي مصاريف إدارية.