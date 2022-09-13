أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة تسيير أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي لباكستان اليوم.
وقال "الربيعة": اليوم تسيير أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي وهما طائرتان تحملان مواد غذائية وصحية ومستلزمات إيوائية إلى باكستان.
وأضاف: كان هناك ترتيب من العاملين في المركز والعاملين في مطار الملك خالد الدولي سواء في الخدمات الأرضية أو الشحن الجوي وجميع الإدارات كفريق واحد؛ لتجهيز هذه الحمولات لتحميلها على الطائرة.
جدير بالذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة "ساهم" التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
وقال "الربيعة" في كلمة له خلال إطلاق الحملة: إن جمهورية باكستان الشقيقة تمر بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، ووصل عدد المتضررين منها أكثر من 33 مليون شخص، كما توفي على إثرها أكثر من 1.300 فرد وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.
وأضاف أنه وبناءً على التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة الحملة السعودية الشعبية لجمع التبرعات عبر منصته المعتمدة منصة "ساهم"؛ لمساعدة الأشقاء المتضررين من الشعب الباكستاني، مؤكدًا أن التوجيهات الكريمة تعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، كما تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة وباكستان والشعبين الشقيقين.
وحث الدكتور "الربيعة" أهل الخير والإحسان على المشاركة في الحملة والتبرع عبر منصة "ساهم" وذلك من خلال تطبيق "ساهم" المتوفر في جميع أنظمة الجوال، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، أو الحسابات البنكية للمركز في عدد من البنوك السعودية، مؤكدًا أن التبرعات تصل كاملة إلى مستحقيها، ولا يستقطع المركز منها أي مصاريف إدارية.