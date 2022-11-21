شاهد.. مشاعر خريج بـ"سليمان الحبيب الطبية": فخور بتكليفي من قِبل الأكاديمية بإلقاء القَسَم الطبي

ونيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رعى وزير الصحة، المهندس فهد الجلاجل، مساء أمس حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، التي بلغت مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وذلك بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من كبار المسؤولين بفندق فورسيزونز -الرياض في برج المملكة.