شاهد.. مشاعر خريج بـ"سليمان الحبيب الطبية": فخور بتكليفي من قِبل الأكاديمية بإلقاء القَسَم الطبي

عبَّر الدكتور محمد الجار الله، خريج البورد السعودي لجراحة العظام، عن فخره واعتزازه بتكليفه من قِبل أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية بإلقاء القَسَم الطبي، واعتبر حفل التخرج تتويجًا وثمرة لجهود سنوات متواصلة في الدراسة بالأكاديمية.
وقال لـ"سبق" على هامش حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب: "مشاعري لا توصف.. نعيش ليلة فرح، ومشاعر جميلة بالتخرج مع الزملاء في الزمالات الدقيقة والبورد السعودي، وأيضًا بقية التخصصات. وكان هذا الحفل ثمرة لسنوات كبيرة من الجهود المتواصلة من الأكاديمية. والحمد لله على التمام وحُسن الختام".
ونيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رعى وزير الصحة، المهندس فهد الجلاجل، مساء أمس حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، التي بلغت مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وذلك بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من كبار المسؤولين بفندق فورسيزونز -الرياض في برج المملكة.
ومنذ تأسيسها في عام 1995 تحرص المجموعة على دعم العلم والتعلم، وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات والإبداعات العلمية في مسيرة ربع قرن من الإنجازات الطبية والصحية، وكانت رافدًا للوصول إلى مجتمع صحي سليم.
وفي هذا الإطار لخَّص الدكتور عوض العمري، الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بمجموعة سليمان الحبيب الطبية، إنجازات الأكاديمية في عام 2021، وبيَّن أنه تم أولاً إطلاق 27 برنامجًا أكاديميًّا طبيًّا بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ثانيًا: نجحت المجموعة في تأهيل وتدريب أكثر من 2500 ممارس صحي بالتعاون مع 18 جامعة محلية وخليجية وعالمية، من أبرزها جامعة جورج واشنطن العريقة.
ثالثًا: إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، وهي مجلة علمية عالمية، يقوم عليها نخبة من المحكّمين العالميين، وتقديم جوائز سنوية بقيمة مليون ونصف المليون ريال لدعم البحث العلمي تماشيًا مع الرؤية الوطنية المباركة 2030م.
رابعًا: أطلقت المجموعة عددًا من البرامج المميزة لخدمة سوق العمل السعودي، وتدريب خريجي كليات الهندسة والإدارة العامة والمحاسبة في برامج منتهية بالتوظيف.
خامسًا: إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي، وهو الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالسعودية، للأطباء والطبيبات السعوديين، تماشيًا مع استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومستهدفات الرؤية الوطنية 2030م.