"أيلول ذيله مبلول".. صورة سبتمبر الجوية يرسمها "الحصيني": أمطار وأجواء تتلطف

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن غدًا الجمعة هو بداية شهر سبتمبر الميلادي؛ مقدمًا معلومات جوية عن شهر سبتمبر، وهو الشهر "التاسع" من السنة الميلادية؛ حيث يُعَد بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن شهر سبتمبر "أوله يُعتبر بداية فصل الخريف أرصاديًّا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، واليوم السادس منه بداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب"؛ مشيرًا إلى أن الأجواء فيه تتلطف ليلًا تدريجيًّا، وحارة وسط النهار".
وأضاف: "تزداد -في يوليو- فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية، وأحيانًا تمتد إلى الوسطى والشمالية من المملكة، وفيه بداية تحرك المنخفضات الجوية على بلدان شرق البحر المتوسط إن شاء الله".
وتابع: يقول أهل الشام "أيلول.. ذيله مبلول!" كناية عن المطر؛ حيث يتساوى الليل والنهار 27 سبتمبر، وفيه بداية موسم الصفري، وفيه غالبًا بداية العودة إلى المدارس في معظم الدول العربية.
واختتم: "يوافق بداية سبتمبر حالة ممطرة على أجزاء من جنوب وغرب، وبشكل أقل تمتد على أجزاء من الوسطى، وتمتد إلى أجزاء من عمان والإمارات واليمن إن شاء الله".