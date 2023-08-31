"أيلول ذيله مبلول".. صورة سبتمبر الجوية يرسمها "الحصيني": أمطار وأجواء تتلطف

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن شهر سبتمبر "أوله يُعتبر بداية فصل الخريف أرصاديًّا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، واليوم السادس منه بداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب"؛ مشيرًا إلى أن الأجواء فيه تتلطف ليلًا تدريجيًّا، وحارة وسط النهار".