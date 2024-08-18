المركز الوطني للفعاليات يُطلق "المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي"

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي بالمركز الوطني للفعاليات، من خلال عمل وطني مميز، وتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. كما تسهم في تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي في قطاع الفعاليات بكفاءة وفاعلية، فيما تعمل على خلق تجربة فريدة من نوعها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وتسخير خبراتها الرائدة في مجال الابتكار.