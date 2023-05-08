"المطاحن الأولى" تبدأ مرحلتها التدريبية الثانية من "مبادرة المخبز السعودي" في جدة

أعلنت شركة المطاحن الأولى، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف في المملكة، عن انطلاق المرحلة التدريبية الثانية لمبادرة "المخبز السعودي" بمدينة جدة، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل 150 مشاركًا في مجال إنتاج المخبوزات، إضافة إلى دعم وتمكين الشباب السعوديين؛ لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومستعدة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.
وتم إطلاق المبادرة، التي تتماشى مع الدور الريادي للشركة في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم اعتماد (١١٠٢١٨٥١٨).
وتستقطب المبادرة 400 من المواهب الطموحة من شباب الوطن في 3 مدن رئيسية في المملكة؛ وهي: الرياض، وجدة، والدمام؛ لتطوير الكفاءات، وذلك ضمن معايير محددة يمكن الاطلاع عليها في رابط التسجيل https://www.firstmills.com/csr/saudi-bakery كما تسهم المبادرة في تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع خبراتهم في مجال المخبوزات، بالإضافة لتمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة لافتتاح مشاريعهم الناجحة في نفس المجال، والذي يمثل قطاعًا حيويًا وواعدًا في المملكة.
وتعليقًا على المبادرة، قال المهندس عبدالله أبابطين الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى: "نفتخر في شركة المطاحن الأولى بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تمكين وتأهيل الشباب السعودي، كلنا ثقة بأن هذه المبادرة سيكون لها الأثر الكبير على شبابنا والنهضة بالصناعة الوطنية، بعد النجاح الملموس الذي شهدناه في مدينة الرياض، حيث إن المستفيدين قاموا بتقديم 52 دراسة جدوى لمشاريعهم المستقبلية بمساعدة مستشاري الأعمال في البرنامج".
وتابع: "تأتي هذه المبادرات إيمانًا منّا بدور كل فئات المجتمع في المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما أننا حريصون على متابعة سير المبادرة عن قرب، ونعمل حاليًا على إبرام المزيد من الشراكات التي من شأنها تطوير المبادرة وزيادة نجاح مخرجاتها، وستسهم المبادرة في ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى المساهمة في منظومة الأمن الغذائي للمملكة."
وتتصدّر شركة المطاحن الأولى قطاع الأغذية والأعلاف في سائر أنحاء المملكة، وهي المصدر الموثوق للمنتجات الحيوية للسوق والمجتمع، كما تقوم الشركة بدعم رواد الأعمال الذين سيفتتحون مشاريعهم خلال الأشهر الستة الأولى من انتهاء البرامج التدريبية للمبادرة، وذلك عن طريق تزويدهم بمنتجات الطحين، فضلًا عن تزويدهم بالخبرات اللازمة لدعم فرص نجاح المشروعات.
وسيتمكن المتدربون من دخول سوق العمل السعودي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال عدد من الدورات المتخصصة في مجال المخبوزات، وسيقوم بتقديم هذه البرامج التدريبية نخبة من المختصين والعاملين في قطاع المخبوزات، كما سيتم استخدام أفضل الأجهزة العملية والتدريبية، وفي نهاية البرنامج يحصل المشاركون على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتُعتبر شركة المطاحن الأولى إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف في المملكة، والتي تم تأسيسها 2017م؛ نتيجة لخصخصة الهيئة العامة للأمن الغذائي، وتضم تحت مظلتها الفروع التالية: جدة - القصيم - تبوك - الأحساء.