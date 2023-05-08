"المطاحن الأولى" تبدأ مرحلتها التدريبية الثانية من "مبادرة المخبز السعودي" في جدة

وتستقطب المبادرة 400 من المواهب الطموحة من شباب الوطن في 3 مدن رئيسية في المملكة؛ وهي: الرياض، وجدة، والدمام؛ لتطوير الكفاءات، وذلك ضمن معايير محددة يمكن الاطلاع عليها في رابط التسجيل https://www.firstmills.com/csr/saudi-bakery كما تسهم المبادرة في تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع خبراتهم في مجال المخبوزات، بالإضافة لتمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة لافتتاح مشاريعهم الناجحة في نفس المجال، والذي يمثل قطاعًا حيويًا وواعدًا في المملكة.