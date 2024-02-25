النيابة العامة تحتفي بيوم التأسيس في مقرها الرئيسي بالرياض

ونوّه المعجب بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تُعبِّر عن تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، التي بُنيت على أساس متين بجهود عظيمة منذ تأسيسها على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وبقية ملوك هذه الدولة، الذين كانوا مستمسكين بدستور قويم، أساسه الكتاب والسنة، فأقاموا الحق والعدل، وجمعوا الكلمة، وبهم توحد الصف إلى هذا الوقت الذي ننعم فيه بقيادة رشيدة حكيمة، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-، اللذين واصلا مسيرة الآباء والأجداد في هذه الدولة بحماية الحقوق ورعاية المصالح.