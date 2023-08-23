إعلان نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2023 بمشاركة 134 ألف مستفيد.. 80.68%

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر "نضج التجربة الرقمية" لعام 2023، بمشاركة أكثر من 134 ألف مستفيد؛ حيث حقق المؤشر العام ارتفاعًا، وبلغت نسبته 80.68%، وركز في قياسه لنضج 24 منصة رقمية، على أربعة مناظير رئيسية، وهي: (رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات)، ويندرج تحت هذه المناظير 19 محورًا تقيس مختلف مجالات التجربة الرقمية.