شركة جياد الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي تطلق إم جي Whale الطراز الجديد كليًا

من جهته، قال المهندس إيهاب الفقي المدير التنفيذي لشركة جياد الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي: "نفخر بتقديم سيارة إم جي WHALE السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كلّيًا، حيث يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في عالم السيارات، ويظهر مدى التزام شركة جياد الحديثة للسيارات بتوفير مركبات متطورة تلبي متطلبات العملاء في السوق السعودي"، وأضاف قائلا: " تهدف استراتيجيتنا لتوفير مركبات رياضية متعدِّدة الاستخدامات عالية القيمة وهو ما يستمر إثباته مع إطلاق طراز إم جي WHALE الجديد كلّيًا، بالإضافة إلى موديلات أخرى قادمة سيتم تقديمها خلال العام الحالي، والتي سوف تحظى بالتقدير من قِبَل الجميع في السوق السعودي"، واختتم قائلا: "يتزامن احتفالنا اليوم بذكرى مرور مائة عام على بداية إطلاق علامة إم جي والتي أصبحت جزءً لا يتجزأ من تاريخ السيارات العالمي، وتعكس الروح الريادية والإبداعية التي تتميز بها هذه العلامة ذات الإرث البريطاني العريق، والتي استمرت عبر هذا القرن في تحدي الحدود وتجاوز التوقعات".