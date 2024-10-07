"HID" تبرز ابتكاراتها الأمنية وتكشف عن استراتيجيات جديدة في "إنترسك السعودية 2024"

تُعرف شركة "HID" بتخصصها في حلول الهوية الموثوقة عالميًا، حيث تسهل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية. يستخدم ملايين الناس حول العالم منتجات "HID" في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبرى مثل الحكومات والمدارس والمستشفيات والبنوك. يقع المقر الرئيسي لشركة "HID" في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث يعمل بها أكثر من 4500 موظف، ولها مكاتب في أكثر من 100 دولة، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركة "HID" عن توسيع نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الإعلان خلال مشاركة الشركة في النسخة السادسة من معرض "إنترسك السعودية العالمي 2024"، الذي أقيم في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 300 شركة من 28 دولة.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ جوستافو جاسمان، نائب رئيس الأسواق الناشئة لحلول التحكم في أذونات الدخول المادي للمنشآت في شركة "HID": "تُعتبر منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية، حجر الزاوية لاستراتيجيتنا التوسعية. نحن نرى في هذه السوق فرصًا كبيرة للنمو، مما يحفزنا على الاستثمار في توسيع شراكاتنا وتعزيز وجودنا. إن التزامنا بتقديم الحلول الأمنية المتطورة يعكس رؤيتنا في تعزيز السلامة والأمان في بيئات العمل والحياة اليومية".
وأضاف جاسمان أن المشاركة في معرض "إنترسك السعودية" تعكس التزام الشركة بتقديم الحلول التقنية الرائدة التي تلبي احتياجات الهيئات الحكومية والشركات. وقد عرضت "HID" في جناحها مجموعة من أحدث تقنيات التحكم في أذونات الدخول المادي، المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الأمنية المتطورة في المنطقة. تشمل هذه الابتكارات أجهزة تحكم MP من الجيل التالي، بالإضافة إلى قارئات الهوية "HID Signo" وتقنية "HID Mobile Access"، مما يوفر خيارات تحكم أكثر كفاءة وأمانًا لدخول المنشآت عبر الهواتف المحمولة.
ختامًا، أكد جاسمان أهمية السوق السعودي لشركة "HID"، مشيرًا إلى أنها تعتبر سوقًا واعدة تتيح فرصًا كبيرة للنمو والاستثمار، مما يعزز رؤية الشركة في تقديم أفضل الحلول الأمنية لمختلف القطاعات.