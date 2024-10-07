"HID" تبرز ابتكاراتها الأمنية وتكشف عن استراتيجيات جديدة في "إنترسك السعودية 2024"

تُعرف شركة "HID" بتخصصها في حلول الهوية الموثوقة عالميًا، حيث تسهل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية. يستخدم ملايين الناس حول العالم منتجات "HID" في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبرى مثل الحكومات والمدارس والمستشفيات والبنوك. يقع المقر الرئيسي لشركة "HID" في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث يعمل بها أكثر من 4500 موظف، ولها مكاتب في أكثر من 100 دولة، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY.