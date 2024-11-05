"أمانة الجوف" تسحب مليون م3 من مياه الأمطار عبر محطات شبكة التصريف بسكاكا

وسحبت الأمانة 1.076.400 متر مكعب من مياه الأمطار بمدينة سكاكا خلال 3 أيام من خلال 6 محطات تتبع لشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، كما سحبت كميات أخرى من تجمعات المياه من خلال المضخات والصهاريج في عددٍ من المواقع.