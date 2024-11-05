"أمانة الجوف" تسحب مليون م3 من مياه الأمطار عبر محطات شبكة التصريف بسكاكا

واصلت أمانة منطقة الجوف، تطبيق خطة الطوارئ المُعدة مسبقًا للتعامل مع الحالة المطرية وتقلبات الطقس التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وكثّفت جهودها لرفع مخلفات الأمطار ونظافة الشوارع والأحياء السكنية وسحب تجمعات المياه ومباشرة البلاغات.
وسحبت الأمانة 1.076.400 متر مكعب من مياه الأمطار بمدينة سكاكا خلال 3 أيام من خلال 6 محطات تتبع لشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، كما سحبت كميات أخرى من تجمعات المياه من خلال المضخات والصهاريج في عددٍ من المواقع.
وأكّدت "الأمانة" جاهزية الفرق الميدانية والآليات والمعدات للتعامل مع الحالة المطرية على مدار الساعة، بإشراف ومتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ داعياً الجميع إلى التعاون مع "الأمانة"، وتقديم البلاغات من خلال مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي.
يُذكر أن أمانة منطقة الجوف وقّعت مطلع العام الحالي اتفاقية لتطبيق حلول المدن الذكية تتضمن تركيب 152 وحدة مراقبة وبوابة ذكية لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بالمنطقة.