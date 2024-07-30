النائب العام يؤكد التزام المملكة بحماية الحقوق وتعزيز مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

وأوضح أن النيابة العامة تقوم باتخاذ خطوات مهمة في هذا الإطار، منها: تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الإتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من أسهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.