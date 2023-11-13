"مانجا" تطلق مجموعة جديدة من ألعاب الفيديو على مختلف المنصات

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، عن اعتزازه بإطلاق الألعاب الجديدة ، مبدياً اعتزازه في " مانجا" بالإنجازات التي حققتها الكفاءات السعودية على المستوى العالمي في مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى مثل فيلم الرحلة ومسلسل أساطير في قادم الزمان، بالإضافة إلى النجاحات في مجالات التوزيع والتراخيص للأنيمي لكل من جراندايزر وكابتن تسوباسا، واليوم نفتخر بهذه الخطوة المهمة بنشر ثلاث ألعاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط كأول شركة سعودية تنشر ألعاب من فئة AAA على يد شباب سعوديين الذي نثق بأن الاستثمار فيهم والإيمان بقدراتهم هو الخيار الإستراتيجي للمنافسة الإقليمية والعالمية.