"تنمية البحث" تدعو المبتكرين للمشاركة في تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة

دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الباحثين والمبتكرين إلى المشاركة في "تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة"؛ وذلك لتقديم الحلول للإسهام في تحويل الأفكار المتميزة إلى تقنيات قائمة على الابتكار لدفع النمو والتقدم التقني، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز البحث والتطوير والابتكار ضمن "اقتصاديات المستقبل" كأحد الأولويات الوطنية للقطاع.
وأوضحت أن مجالات التحدي تتضمن تحليل بروتوكولات الأمان في شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة، والتحليل الديناميكي لتكلفة الفعالية في نشرها، والاتصال عالي الموثوقية ومنخفض التأخير (URLLC) في ذلك النوع من الشبكات، والتقنيات الهوائيات المتقدمة، وتكامل الحوسبة، مشيرةً إلى أن يوم 15 يوليو المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الملخص ومعلومات الفرق المشاركة.
وتهدف الهيئة من خلال التحدي إلى تعزيز الابتكار وروح العمل الجماعي في مجال شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة، وتقييم القدرات الأكاديمية والصناعية الحالية للإسهام نحو مستقبل الاتصالات المتنقلة، وبناء شبكة تعاون فعّالة بين مختلف المؤسسات الأكاديمية، وتشكيل روابط قوية بين الأكاديميين والمختصين في المجال الصناعي بالمملكة، ويمكن للراغبين بالمشاركة زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4cbXW0B.