"تنمية البحث" تدعو المبتكرين للمشاركة في تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة

وأوضحت أن مجالات التحدي تتضمن تحليل بروتوكولات الأمان في شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة، والتحليل الديناميكي لتكلفة الفعالية في نشرها، والاتصال عالي الموثوقية ومنخفض التأخير (URLLC) في ذلك النوع من الشبكات، والتقنيات الهوائيات المتقدمة، وتكامل الحوسبة، مشيرةً إلى أن يوم 15 يوليو المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الملخص ومعلومات الفرق المشاركة.