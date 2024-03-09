300 ساعة تدريب و100 مناسبة.. سعودية تتميّز في لغة الإشارة لخدمة الصم بالجوف

شكّلت مواقفُ اجتماعية متكررة واجهها ذوو إعاقة الصم في منطقة الجوف، دافعًا لشابّة سعودية أخذت على عاتقها تعلُّم لغة الإشارة وخدمة الصمّ في المنطقة، في المناسبات الاجتماعية، والثقافية، والرياضية، وذلك بعد عدة مواقف واجهتها بحضور ذوي إعاقة الصم لفعاليات وأنشطة مختلفة رغبةً منهم في الاندماج مع المجتمع.
وتروي المواطنةُ "أصالة الغافل" أنّها بدأت مشوار تعلم لغة الإشارة منذ العام 2022م؛ حيث التحقت بالعديد من البرامج المكثّفة لتعلم لغة الإشارة، حقّقت من خلالها ما يزيد على "300" ساعة من التدريب؛ ما جعلها متمكّنة في الترجمة المباشرة والتعامل مع ذوي إعاقة الصم، والمشاركة في الفعاليات والبرامج والأنشطة العامة والخاصة لهذه الفئة.
وعن دورها الاجتماعي، أبرزت "الغافل" مشاركاتها في الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية؛ حيث شاركت فيما يزيد على "100" مناسبة اجتماعية وحدث بارز داخل منطقة الجوف في ترجمة الأحداث إلى لغة الإشارة لمجموعات الصم التي تحضر وتشارك في هذه الفعاليات؛ حيث يشكل تواجدها وفق وصفها حافزًا لحضورهم الأنشطة المختلفة والمهرجانات والفعاليات بشكل يرفع من وعيهم تجاه ما تتم ترجمته لهم.