300 ساعة تدريب و100 مناسبة.. سعودية تتميّز في لغة الإشارة لخدمة الصم بالجوف

شكّلت مواقفُ اجتماعية متكررة واجهها ذوو إعاقة الصم في منطقة الجوف، دافعًا لشابّة سعودية أخذت على عاتقها تعلُّم لغة الإشارة وخدمة الصمّ في المنطقة، في المناسبات الاجتماعية، والثقافية، والرياضية، وذلك بعد عدة مواقف واجهتها بحضور ذوي إعاقة الصم لفعاليات وأنشطة مختلفة رغبةً منهم في الاندماج مع المجتمع.