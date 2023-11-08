"التعاونية " تطلق برنامج LOMA لتعزيز كفاءة المتخصصين في صناعة التأمين

يذكر أن LOMA تعد من المنظمات الدولية المعنية بتطوير صناعة التأمين على الحياة والخدمات المالية، حيث تأسست في عام 1924، وهي جمعية دولية تشارك من خلالها أكثر من 1200 شركة تأمين وخدمات مالية من أكثر من 80 دولة في أنشطة بحثية وتعليمية لتحسين عمليات الشركة، واندمجت مؤخرا مع LIMRA لتشكيل LL Global.