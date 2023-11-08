"التعاونية " تطلق برنامج LOMA لتعزيز كفاءة المتخصصين في صناعة التأمين

أطلقت "شركة التعاونية للتأمين" برنامجاً تدريبياً مميزاً بالتعاون مع المنظمة الدولية LOMA لتعزيز كفاءة المتخصصين في مجال التأمين على الصحة والحياة.
يتضمن البرنامج 5 دورات تدريبية يتم تقديمها من خلال مستويين للتعلم، المستوى الأول يمنح شهادة في أساسيات التأمين معترف بها دولياً هي FLMI والمستوى الثاني يمنح شهادة مشارك من معهد إدارة تأمين الحياة ( ALMI ).
ويهدف البرنامج إلى تحسين المهارات التأمينية للموظفين من خلال التدريب على عدد من الموضوعات التأمينية تشمل مبادئ التأمين وعمليات الشركات، وإدارة التأمين ومفاهيم المال والأعمال بالإضافة إلى تسويق التأمين، الأمر الذي يساهم في رفع مستوى الممارسات المهنية والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.
ومن المقرر أن يقدم هذا البرنامج المتخصص أربعة دفعات خلال الفترة من 2023 إلى 2025 لمدة تصل إلى 12 شهراً لكل دفعة، ويتضمن التدريب أكثر من 150 ساعة من الدورات التدريبية الحية، ومنصة تعلم إلكتروني، و5 اختبارات متخصصة.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الصحة والحياة، الأستاذ محمد السعيد: " تحرص التعاونية على رفع كفاءة ومهارات المحترفين في هذا القطاع الحيوي بالمملكة. وبالتالي تأتي خطوة إطلاق برنامج LOMA تأكيداً على التزام الشركة برؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري.
وأضاف السعيد: التعاونية تمضي قدماً في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد ركائز استراتيجيتنا 2025 ، ولذلك نحن نتعاون مع مركز تعليمي مشهور بكفاءته وسمعته المهنية، لبناء فريق قوي من ممارسي التأمين المؤهلين، ولتقديم تجربة غنية ومميزة للعملاء، مع مراعاة التوزان بين التعلم النظري والتطبيق العملي .
يذكر أن LOMA تعد من المنظمات الدولية المعنية بتطوير صناعة التأمين على الحياة والخدمات المالية، حيث تأسست في عام 1924، وهي جمعية دولية تشارك من خلالها أكثر من 1200 شركة تأمين وخدمات مالية من أكثر من 80 دولة في أنشطة بحثية وتعليمية لتحسين عمليات الشركة، واندمجت مؤخرا مع LIMRA لتشكيل LL Global.