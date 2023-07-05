باحث اقتصادي: توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي أسهم في تخفيض تكاليف الحج وتيسير الخدمات

أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية نايف بن صالح العنزي، أن توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في حج 1444هـ أسهمت في خفض تكاليف الحج وتيسير الخدمات، مبينًا أن معدلات الإنفاق على الخدمات وتوفيرها واستخراج التأشيرات تقلص بفضل التقنية والذكاء الاصطناعي الذي رافق رحلة الحج.