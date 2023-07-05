باحث اقتصادي: توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي أسهم في تخفيض تكاليف الحج وتيسير الخدمات
أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية نايف بن صالح العنزي، أن توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في حج 1444هـ أسهمت في خفض تكاليف الحج وتيسير الخدمات، مبينًا أن معدلات الإنفاق على الخدمات وتوفيرها واستخراج التأشيرات تقلص بفضل التقنية والذكاء الاصطناعي الذي رافق رحلة الحج.
وبيَّن "العنزي" أن المملكة سابقت كبريات الدول في توظيف التقنية والتحول الرقمي والذي كان بفضل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تشدد على توظيف التقنية في خدمة المواطن والمقيم، موضحًا أن المتابع لمسيرة الحجاج والمعتمرين خلال رحلتهم ومدى رضاهم تجسد نجاح المملكة تقنيًا.
ويرى "العنزي" أن المملكة أنموذج عالمي في تقديم الخدمات وتطوير منظومة العمل المؤسسي، وهو ما شاهده الجميع حاضر في موسم الحج الاستثنائي.
وطالب الباحث في الشؤون الاقتصادية نايف العنزي- في ختام حديثه- بزيادة التطبيقات الإلكترونية وفرضها على المسؤولين بحملات الحج ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص لمواكب جهود القطاع الحكومي الذي يواصل تطوره بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.