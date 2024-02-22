"إرث عظيم".. أمير القصيم في "يوم التأسيس": حدث تاريخي وفخر لأبناء الوطن

وبيّن أنّه في يوم التأسيس يفتخر أبناء الوطن بهذا الإرث التاريخي العظيم الذي أسّسه الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، قبل ٣ قرون، في دولة مترامية الأطراف تحت حكم الدولة السعودية الأولى، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، رحمه الله، في الدولة السعودية الثانية حتى قيّض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، طيب الله ثراه، عام 1319هـ "1902م" لتأسيس الدولة السعودية الحديثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، ويسير أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه ومواصلة البناء والتطوير والنماء حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.