"أمة لا تقرأ".. ما دور معرض الرياض للكتاب في نشر ثقافة القراءة؟

وعن دور معرض الرياض للكتاب في الإسهام في نشر ثقافة القراءة تشير الإحصائية والبيانية، إلى أن المعرض يحظى بإقبال جماهيري كبير، وقد تخطى عدد زواره عام 2022 المليون زائر؛ وفقًا لما أعلنه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وكِبَر عدد الزائرين للمعرض يمثل مؤشرًا دالًّا على الاهتمام بالقراءة.. ومن المؤشرات المهمة أيضًا ما خلُصت إليه الدراسة، التي أجرتها جمعية "شارك" للبحوث والدراسات لقياس معدلات القراءة في المجتمع السعودي خلال عام 2022، من أن 32.5% من المجتمع السعودي بشكل عام يقرؤون على الأقل 4 صفحات يوميًّا من الكتب، التي لا تشمل الأخبار أو المجلات أو الصحف الإلكترونية أو الورقية.