تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار.. أهداف رئيسية لمؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2024م

ومن شأن تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك أن يحقق فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث يعزز من تحسين الأداء الضريبي والجمركي ودعم الاقتصاد، كما أن الابتكار يسهم في تحسين كفاءة الأنظمة، ويعزز من القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.