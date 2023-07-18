"الخثلان": لا أصل لتخصيص آخر العام الهجري بعبادة "كصيام أو صلاة أو ذكر"

وتابع: محاسبة النَّفس مشروعة في كلِّ وقت، وتتأكَّد عند تجدُّد الأحوال ومنها نهاية العام، وهذا مأثور عن السَّلف، قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي». وعند مضي عام من عُمر الإنسان ينبغي أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة محاسبة صادقة؛ لأجل أن يتدارك ما تبقَّى من العُمر، ويتفقَّد وجوه التَّقصير عنده ما دام باب العمل ما زال مفتوحًا.