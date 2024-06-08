"استشاري": مراجعةُ الطبيب ضروريةٌ قبل الحج للتأكد من القدرة على أداء الفريضة

أكد الدكتور ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى شرق جدة، على ضرورة مراجعة الطبيب قبل الحج؛ للتأكد من الحالة الصحية والقدرة على الحج، مع ضرورة عدم السفر إذا كان الحاج لا يستطيع تحمل مشقة السفر.
وأضاف الجهني: مَن لديهم أمراض مزمنة، لا قدر الله، مثل داء السكري أو ضغط الدم؛ يتوجب الحصول على تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية، والاطلاع على النصائح الطبية الهامة الخاصة بمناسك الحج، وإبلاغ مَن معه لتطبيق أعلى المعايير الصحية الآمنة؛ مما يتطلب الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية لأداء المناسك بأمان، والحدّ من التعرض لأي مخاطر أو مشاكل.
وشدّد الجهني على ضرورة تجهيز حقيبة إسعافات أولية تحتوي على أدوية خافضة للحرارة ومسكنة للألم، وكريمات لعلاج التسلخات الجلدية، وقطن وشاش طبي ومطهر للجروح، وتجهيز حقيبة للأدوية مع أخذ الكميات الكافية من أدوية السكري وغيره من الأمراض المزمنة، وحمل جهاز قياس السكري ومستلزماته من أشرطة ونحوها لمن يحتاجه، مع حفظ حقن الأنسولين لمن يستخدمها في برادة مخصصة أو في ثلاجة مكان الإقامة، مع ضرورة حمل قطع من الحلوى أو مكعبات سكر أو عصير معلب وحمله معهم في جميع الأوقات وتناوله عند انخفاض نسبة السكر بالدم لا قدر الله، وأخذ التطعيمات اللازمة وخاصة لقاح الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية الرباعي وفيروس كورونا المستجد.
وطالَبَ بضرورة لبس الكمامة وضرورة التباعد الجسدي لمن لديه أعراض تنفسية، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة قبل وبعد تناول الأكل أو استخدام المرحاض والحفاظ على النظافة الشخصية، وارتداء حذاء واسع ومريح وجوارب قطنية وملابس قطنية فضفاضة، وتجنب السعي والطواف وقت الظهيرة إن أمكن، واستخدام الشمسية ذات الألوان الفاتحة؛ لتجنب التعرض لضربات الشمس، وتناول النظام الغذائي الصحي المتوازن، وتجنب الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والحلويات والوجبات الدسمة والأطعمة مجهولة المصدر، وشرب كميات كافية من الماء، على الأقلّ لترين من الماء يوميًّا لمن ليس لديهم فشل كلوي متقدم أو ضعف شديد بعضلة القلب، وعدم مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية مثل المناشف أو أدوات الحلاقة ونحوها، والنقود الورقية أو المعدنية قدر الإمكان لإمكانية نقلها العدوي، واستخدام بطاقة الصراف أو الائتمان لتجنب نقل العدوى عن طريق اللمس.
وأكمل: عند حدوث أي عارض صحي لا بد من استشارة طبيب الحملة أو زيارة أي من المراكز أو المستشفيات المنتشرة في المشاعر المقدسة.