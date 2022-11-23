وزير الطاقة: "برنامج استدامة الطلب على البترول" يسعى للتوسُّع في رفع الطلب على البتروكيماويات

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن برنامج استدامة الطلب على البترول يسعى إلى التوسع في رفع الطلب على المواد البتروكيماوية بالسوق العالمي من خلال عمله مع دول عدة، مثل الهند والصين والمملكة المتحدة وغيرها. كما يعمل على تنفيذ أهدافه من خلال عدد من الشراكات في توطين سلاسل الإمداد، على رأسها الشراكة مع المشاريع الكبرى، مثل "نيوم" و"روشن" و"أمالا"؛ لاستخدام المواد القائمة على البوليمرات لتعزيز المنفعة البيئية والاقتصادية للمشروعات.