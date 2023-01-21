تعرّف على تفاصيل اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وسيراليون

نصت اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين سيراليون والسعودية، والتي وقّعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية سيراليون في يونيو الماضي؛ على عمل الطرفين معًا من أجل تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية السيراليونية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
وكانت الاتفاقية قد استهدفت استقدام العمالة المنزلية من سيراليون للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وبموجب نصوص الاتفاقية التي نشرتها جريدة "أم القرى"؛ اتفق الطرفان على اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين، ومُلزِمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف السيراليونية).
وتَقرر كذلك ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام، أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والتنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
وتم الاتفاق على ضمان عدم قيام وكالات التوظيف في كلا البلدين -إضافة إلى صاحب العمل- بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي أو العاملة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
ونصت الاتفاقية على منح أطراف العقد حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والعمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.
ووفق ما نقله موقع "أرقام"، وبمقتضى الاتفاقية؛ تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طِبقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
كما تلتزم الوزارة بضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية طبقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وضمان تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي، وتسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل؛ لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي/ العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل.
ونصت الاتفاقية على التزام "الموارد البشرية" بالسعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة، والسعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة، إضافة إلى تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
ونصت الاتفاقية على أن تلتزم وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية سيراليون، بتوفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيًّا التي يحتاجها الطرف الأول وفقًا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، وضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربةً في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
وتَقرر أن تلتزم كذلك بتوجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية، وضمان إتمام العمالة المنزلية لمدد عقودهم، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، وإعادة العمالة المنزلية في حال انتهاك الشروط التعاقدية.