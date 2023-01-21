تعرّف على تفاصيل اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وسيراليون

ونصت الاتفاقية على أن تلتزم وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية سيراليون، بتوفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيًّا التي يحتاجها الطرف الأول وفقًا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، وضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربةً في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.