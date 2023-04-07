إشادة بالدعم.. مدير "الإيسيسكو": السعودية أنموذج يُحتذى في مساندة المنظمة

وجهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- على دعم المملكة العربية السعودية المتصل لجهود المنظمة وخططها وبرامجها وأنشطتها.
ونوه المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، بالشراكة المتميزة بين المنظمة والعديد من المؤسسات بالمملكة، بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، والذي تجلى في عديد من صور التعاون الوثيق، مؤكدًا أن ذلك يجئ تجاوبًا مع نهج الرياض الهادف إلى تعزيز أدوار المنظمات الدولية، لا سيما العاملة منها في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وفقًا لما ترمي إليه رؤية المملكة 2030 من فتح آفاق جديدة للإبداع الذكي المنتج في شتى مساقات المجتمع وأنشطته الاقتصادية والثقافية.
وأشار إلى أن السعودية جسدت أنموذجًا يُحتذى في مساندة المنظمة، تبدت متانته ونجاعته في الوفاء بكل التزامات المملكة المالية إزاء الإيسيسكو، بمبلغ إجمالي بلغت قيمته ثمانية عشر مليونًا وسبعمائة ألف دولار، في بادرة غير مسبوقة من نهج تسديد الالتزامات، بما يومئ إلى النجاحات المطردة التي باتت تحققها الإيسيسكو.
ووجه "المالك" رسالتي شكر وامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معرباً فيهما عن اعتزاز المنظمة بهذا الدعم المتصل، الذي سيسفر، لا شك، عن إنجازات مشهودة بإذن الله في أنحاء عديدة من عالمنا الإسلامي.