إشادة بالدعم.. مدير "الإيسيسكو": السعودية أنموذج يُحتذى في مساندة المنظمة

ونوه المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، بالشراكة المتميزة بين المنظمة والعديد من المؤسسات بالمملكة، بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، والذي تجلى في عديد من صور التعاون الوثيق، مؤكدًا أن ذلك يجئ تجاوبًا مع نهج الرياض الهادف إلى تعزيز أدوار المنظمات الدولية، لا سيما العاملة منها في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وفقًا لما ترمي إليه رؤية المملكة 2030 من فتح آفاق جديدة للإبداع الذكي المنتج في شتى مساقات المجتمع وأنشطته الاقتصادية والثقافية.