الأطول والأشهر.. "الزعاق": وادي الرمة من ظواهر المنطقة الطبيعية

وأضاف "الزعاق" أن وادي الرمة من الظواهر الطبيعية بالمنطقة، ففي العصور المطيرة كان نهرًا جاريًا من مرتفعات الحجاز إلى شط العرب، وفي عصر التصحر، قطعت أوصاله الرمال فتحول إلى 3 أجزاء: (وادي الرمة، وادي الأجردي، ووادي الباطن)، وفي عصر الجفاف تَحول إلى نهر جاف ينهض ثلاث مرات كل عام، ومع التغيرات المناخية بدأ يجري على فترات متقاربة.