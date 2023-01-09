الأطول والأشهر.. "الزعاق": وادي الرمة من ظواهر المنطقة الطبيعية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أعظم وأطول وأشهر وادٍ في الجزيرة العربية، وهو الأوحد الذي يقطعها من الغرب إلى الشرق هو وادي الرمة.
وأضاف "الزعاق" أن وادي الرمة من الظواهر الطبيعية بالمنطقة، ففي العصور المطيرة كان نهرًا جاريًا من مرتفعات الحجاز إلى شط العرب، وفي عصر التصحر، قطعت أوصاله الرمال فتحول إلى 3 أجزاء: (وادي الرمة، وادي الأجردي، ووادي الباطن)، وفي عصر الجفاف تَحول إلى نهر جاف ينهض ثلاث مرات كل عام، ومع التغيرات المناخية بدأ يجري على فترات متقاربة.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن مجرى وادي الرمة كان أحد طرق التجارة العالمية قديمًا الرابطة بين آسيا وإفريقيا، ومن فوائد جريانه أنه يجدد خصوبة الأرض ويغذي الآبار ويخفف ملوحتها.