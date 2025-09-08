"المقهوي" عن "روبلوكس": الحظر لا يكفي.. والتربية والرقابة هما خط الدفاع الأول

ويبدأ المقهوي بتسليط الضوء على التحديات المتكررة التي تواجه المجتمع، سواء كانت عبر منصات ألعاب تُستغل لاستدراج الأطفال مثل "روبلوكس"، أو محتوى يُروّج لأفكار مناقضة لثقافتنا مثل بعض ما يُعرض على "نتفليكس"، أو أعمال سينمائية مثل فيلم "باربي". ثم يطرح تساؤلاً محوريًا: "هل الحظر هو الحل الأمثل؟"، ليجيب بأن المشكلة لا تكمن في التطبيقات ذاتها، بل في غياب التوعية والرقابة الأسرية، مشيرًا إلى أن "حجب المحتوى لن يمنع من يبحث عنه من الوصول إليه بطرق بديلة".