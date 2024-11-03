بالإجماع.. إعادة انتخاب عبدالله صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة "عكاظ" لخمس سنوات جديدة

يُذكر أن الشيخ عبدالله صالح كامل؛ عمل في السنوات الماضية على دعم "عكاظ" في تعزيز قوتها التحريرية والإدارية والفنية والتقنية، بما في ذلك مشروع التحوُّل الرقمي وتجديد الهوية، مع اهتمام خاص بتدريب الكفاءات السعودية وتأهيلها على نفقته الخاصة.