بالإجماع.. إعادة انتخاب عبدالله صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة "عكاظ" لخمس سنوات جديدة

أعادت الجمعية العمومية العادية لمؤسسة "عكاظ" للصحافة والنشر، انتخاب الشيخ عبدالله صالح كامل؛ رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة -بالإجماع- لمدة خمس سنوات جديدة، وذلك خلال اجتماعها أمس (السبت)، حيث جرى التصويت والموافقة على المرشحين لعضوية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة.
وأعرب الشيخ عبدالله كامل؛ رئيس مجلس الإدارة، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل طرح المبادرات وتنفيذ الخطط التطويرية التي تضمن تعزيز مكانة صحف "عكاظ" ومواصلة تأدية رسالتها الإعلامية الوطنية.
حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، والمدير العام، وممثل وزارة الإعلام، مدير عام فروع هيئة تنظيم الإعلام بالمناطق، حمزة الغبيشي.
يُذكر أن الشيخ عبدالله صالح كامل؛ عمل في السنوات الماضية على دعم "عكاظ" في تعزيز قوتها التحريرية والإدارية والفنية والتقنية، بما في ذلك مشروع التحوُّل الرقمي وتجديد الهوية، مع اهتمام خاص بتدريب الكفاءات السعودية وتأهيلها على نفقته الخاصة.