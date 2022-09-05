هل صفقات الملقا مقياس؟.. بحث أكاديمي لبناء مؤشرات عالمية للقضاء على تشوّهات سوق العقار

وقال ‏القحطاني، حتى يتم التغلب على هذه المشكلات ونصل لتغير السعر السوقي فقط، تم تطبيق طريقة مؤشر Case-Shiller للعقارات السكنية الأمريكية وأيضا بطريقة المؤشرات الطبقية في أستراليا في الطريقة الأولى يتم حصر جميع الصفقات التي تمت على نفس العقار ومن ثم يتم حساب العائد لكل صفقة ومن ثم تطبيق نفس العملية على جميع عقارات المدينة وجمعها في تحليل إحصائي لحساب التغير في الصفقات، وفي الطريقة الثانية يتم توزيع أحياء المدينة على شرائح متساوية ومن ثم حساب المتوسط لكل شريحة على حدة ومن ثم يأخذ المتوسط لهذه الشرائح ككل.