"البلدية والإسكان" تطلق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي

وسيصاحب الملتقى معرض يهتم بـالتعريف بأهم عناصر وإجراءات الدليل الإجرائي، إذ تُشارك به الوزارة من خلال وكالة المشاريع والصحة العامة، إضافة الى وكالة التحول الرقمي، ووكالة التخطيط الحضري بقسميه الــ UMAP والاستديو، ووكالة مشغلي المدن، والمراجعة الداخلية، بالإضافة لمُشاركة أمانات (الرياض، وجدة، والشرقية، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة).