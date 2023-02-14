"البلدية والإسكان" تطلق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي

تنظم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد غدٍ الخميس بالرياض, ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية الــ PDM، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وسيصاحب الملتقى إطلاق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي، الذي تسعى الوزارة من خلاله الى التحول الطموح نحو التميز، وتعزيز التكامل لتحقيق الريادة في إدارة مشاريع البنية التحتية في المدن السعودية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بوصول ثلاث مدن سعودية إلى مراتب متقدمة في المدن العالمية.
وستُعقد ضمن فعالياته 4 جلسات حوارية، حيث تتحدث الجلسة الأولى عن دور أدلة إدارة المشاريع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فيما تأتي الجلسة الثانية عن مرحلة الدراسات والتصاميم، والثالثة تُركز على مرحلة الطرح، بينما تأتي الجلسة الحوارية الأخيرة عن مرحلة التشييد والبناء.
ويمكن للراغبين من أصحاب المنشآت وشركات المقاولات وإدارة المشاريع التسجيل من خلال الرابط .
وسيصاحب الملتقى معرض يهتم بـالتعريف بأهم عناصر وإجراءات الدليل الإجرائي، إذ تُشارك به الوزارة من خلال وكالة المشاريع والصحة العامة، إضافة الى وكالة التحول الرقمي، ووكالة التخطيط الحضري بقسميه الــ UMAP والاستديو، ووكالة مشغلي المدن، والمراجعة الداخلية، بالإضافة لمُشاركة أمانات (الرياض، وجدة، والشرقية، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة).
وستشارك الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمقاولين، ومعهد إدارة مشاريع الــPMI، إضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الاستشارية العالمية في مجال البنية التحتية والتشييد والبناء، والشركات التقنية المتخصصة في خدمات البنية التحتية.