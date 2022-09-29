شاهد.. خريجو وخريجات جامعة المؤسس يشاركون مبادرة تنظيف شاطئ خليج سلمان

وبهذه المناسبة نوه عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، إلى تفاعل الخريجين والخريجات ومشاركتهم في المبادرة، والذي يعكس الصور الإيجابية لخريج وخريجة الجامعة في مجال خدمة المجتمع؛ حيث تهدف العمادة إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة من خلال خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة، وتقدم دورًا توعويًّا يسهم في الحفاظ على مناطقنا السياحية، ويعزز من القيم والمبادئ التي تحرص الجامعة على غرسها في نفوس طلبتها وخريجيها.