"الحسين" لـ"سبق": المكوّن الإسلامي والحضاري لبلادنا يجعل مشروع "المساجد التاريخية" مفخرة

أكد المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين التاريخية عبدالعزيز بن سليمان الحسين، أن إعادة تأهيل وترميم المساجد التاريخية مبادرة حضارية يفخر بها كل سعودي، وأن هذا المشروع يأتي متمشيًا مع أهداف الرؤية الرائدة ٢٠٣٠ التي تحرص على مكانة المملكة وتطويرها في جميع المجالات التي لها بعد ثقافي وديني واجتماعي وأبعاد أخرى تخدم الوطن والمجتمع وتخدم كل من على هذه الأرض.