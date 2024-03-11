رغم قرار التوصيل بالدراجات النارية.. "السليمان": الزحام المروري بالرياض يكاد يكون خارج السيطرة

ويرى "السليمان" أن الزحام المروري في الرياض يكاد يكون خارج السيطرة، حتى مع تنفيذ القرار، ويقول: "لا أعلم كم نسبة خفض الزحام المروري الذي سينتج عن قصر خدمات تطبيقات التوصيل على الدراجات النارية، لكن يفترض أن القرار سيبنى على دراسات وتوقعات دقيقة وليس ارتجالاً، وشخصياً لا أتوقع أن يكون هناك تأثير كبير، فالزحام يكاد يكون خارج السيطرة والقدرة على إدارته، وهناك محاولات للسيطرة عليه تسهم أحياناً في زيادة طينته بلة وتزيد تعقيد المشكلة بدلاً من حلها، على سبيل المثال إغلاق بعض مداخل الطرق الرئيسية التي تعتمد على سياسة ترحيل المشكلة إلى المخرج التالي وتتسبب في نقل الزحام إلى الطرق الفرعية، بل إن بعض حالات سد المداخل بمركبات المرور لتضييق مسار الدخول تجبرك على العبور على كتف الطريق فيبدو الأمر دون قصد وكأن رجل القانون يجبرك على مخالفة القانون!".