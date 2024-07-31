"العنوان" تُطلِق مزاد "واعد" الإلكتروني لبيع 14 فرصة استثمارية في الخفجي وحفر الباطن

ويهدف مزاد "واعد" الطموح إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات في المنطقتَين، وتوفير خياراتٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ تلبّي تطلُّعات المستثمرين على المدى الطويل، حيث تشهد كلٌّ من الخفجي وحفر الباطن نموًّا متسارعًا بفضل موقعهما الجغرافي المتميِّز، والمشاريع التنموية المتميِّزة التي يتمُّ تنفيذها فيهما؛ مما يزيد من جاذبيتهما كوجهةٍ للاستثمار العقاري.