"العنوان" تُطلِق مزاد "واعد" الإلكتروني لبيع 14 فرصة استثمارية في الخفجي وحفر الباطن

أعلنت شركة "العنوان للخدمات العقارية" عن إطلاق المزاد الإلكتروني "واعد"؛ لبيع 14 فرصةً استثماريةً فريدةً في كلٍّ من الخفجي وحفر الباطن، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ.
ويأتي هذا المزاد الذي ينطلق عبر المنصة السعودية للمزادات في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس 2024؛ ليقدم فرصًا ذهبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مُجزية في السوق العقارية السعودية، تتنوَّع بين أراضٍ فضاء، وعقاراتٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ ذات مواقع إستراتيجية؛ مما يجعلها خيارات مثالية للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المزدهر في المملكة.
ويهدف مزاد "واعد" الطموح إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات في المنطقتَين، وتوفير خياراتٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ تلبّي تطلُّعات المستثمرين على المدى الطويل، حيث تشهد كلٌّ من الخفجي وحفر الباطن نموًّا متسارعًا بفضل موقعهما الجغرافي المتميِّز، والمشاريع التنموية المتميِّزة التي يتمُّ تنفيذها فيهما؛ مما يزيد من جاذبيتهما كوجهةٍ للاستثمار العقاري.
من جانبه، علَّق ماجد الجبرتي، الرئيس التنفيذي لشركة "العنوان للخدمات العقارية": نحن فخورون بإطلاق مزاد "واعد" الذي يُقدِّم فرصًا استثماريةً نوعيةً في الخفجي وحفر الباطن، ونحن على ثقة بأن هذه الفرص ستلقى اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في المملكة."
وأضاف: تتميَّز العقارات المطروحة في المزاد بمواقعها الإستراتيجية، وقيمتها الاستثمارية العالية، ونحن ندعو جميع المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة؛ لتحقيق عوائد مُجزية في سوق العقارات السعودية "الواعدة."