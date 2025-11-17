التعاونية تستعرض تأمين العيوب الخفية في "سيتي سكيب العالمي 2025" بحماية تمتد 10 سنوات

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركتها كشريك تأميني في معرض “سيتي سكيب العالمي 2025”، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل. وتستعرض الشركة خلال المعرض منتج “تأمين العيوب الخفية” الذي تقود وعاءه التأميني، والمخصّص لحماية المشاريع العقارية من العيوب الإنشائية غير المرئية التي قد تظهر بعد اكتمال أعمال البناء.
ويمتد هذا المنتج المتخصص، المعتمد على كود البناء السعودي وقرار مجلس الوزراء، لمدة عشر سنوات بعد تسليم المشروع، ليغطي الأضرار الهيكلية الجوهرية، وفشل الواجهات، والانهيارات الجزئية أو الكاملة، مما يوفر حماية طويلة الأمد للمطورين والملاك والمستثمرين، ويعزز جودة البناء في مختلف مراحل التنفيذ.
وأكد المهندس سلطان الخمشي، الرئيس التنفيذي للقطاع العام في التعاونية، أن المنتج يمثل خطوة جوهرية في رفع معايير السلامة والجودة، قائلاً: “يُجسّد تأمين العيوب الخفية التزام التعاونية بحماية الأصول العقارية وبناء مدن أكثر أمانًا واستدامة. ومن خلال مشاركتنا في سيتي سكيب، نتطلع للتواصل مع المطورين والمقاولين وصنّاع القرار الذين يشكّلون مستقبل النمو الحضري في المملكة.”
وتأتي مشاركة التعاونية في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي توسعًا كبيرًا تقوده المشاريع العملاقة والمدن الجديدة والممرات التنموية، ما جعل التأمين طويل الأجل عنصرًا محوريًا في إدارة المخاطر، وتمويل المشاريع، وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتواصل التعاونية من خلال هذا المنتج تعزيز ثقافة إدارة المخاطر في البيئة العمرانية، إذ يمثل تأمين العيوب الخفية إحدى الركائز الأساسية لدعم جودة البناء واستدامته، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مدن أكثر أمانًا واستدامة وجاهزية للمستقبل.
ويُعد معرض سيتي سكيب العالمي 2025 أحد أكبر التجمعات العقارية على مستوى العالم، ويوفر منصة استراتيجية للتعاونية للتفاعل مع الجهات الحكومية والخاصة، واستعراض ابتكارات الشركة في قطاع التأمين، والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالجودة والتنظيم وتعزيز المرونة في البيئة العمرانية.