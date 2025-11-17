التعاونية تستعرض تأمين العيوب الخفية في "سيتي سكيب العالمي 2025" بحماية تمتد 10 سنوات

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركتها كشريك تأميني في معرض “سيتي سكيب العالمي 2025”، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل. وتستعرض الشركة خلال المعرض منتج “تأمين العيوب الخفية” الذي تقود وعاءه التأميني، والمخصّص لحماية المشاريع العقارية من العيوب الإنشائية غير المرئية التي قد تظهر بعد اكتمال أعمال البناء.