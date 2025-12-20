"كشتة البنات" تغيّر مفهوم البر.. تفاصيل أنيقة ولمسات شتوية تمنح الرحلة طابعًا خاصًا

ويكمن التميز – بحسب عسيري وخاشقجي – في التفاصيل؛ حيث تفضّل الفتيات الجودة والراحة، ويعتنين بالديكور البسيط، وتفاصيل الأجواء، مثل الأغاني، وتحميص المارشميلو، والكارييوكي، بعيدًا عن الأنشطة البدنية الطويلة التي يفضلها الشباب غالبًا.

أما على مائدة العشاء، فتتحول الرحلة إلى مساحة للإبداع، بتنوّع الأطباق بين البرغر، والكباب، والحلويات، في مظهر يعكس الشغف بالتفنن، وتقديم تجربة متكاملة تتجاوز حدود الطعام التقليدي.