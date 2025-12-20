"كشتة البنات" تغيّر مفهوم البر.. تفاصيل أنيقة ولمسات شتوية تمنح الرحلة طابعًا خاصًا

في مشهد شتوي مختلف، لم تعد "الكشتات" البرية حكرًا على الشباب أو العائلات فقط، بل برزت "كشتة البنات" كواحدة من التجارب الجديدة التي تعكس ذوقًا خاصًا، ولمسات أنيقة، وأسلوبًا هادئًا في الاستمتاع بأجواء الشتاء، كما رصد برنامج "في أسبوع" على قناة MBC.
وأكدت شذا عسيري، منسقة رحلات بر و"هايكر" محترفة، أن الكشتة تمنح الفتيات شعورًا بالراحة والانفصال الإيجابي عن ضغوط الحياة اليومية، واصفة التجربة بأنها "إحساس مختلف" يجمع بين الأمان، والطبيعة، والبهجة.
أما نهى خاشقجي، "هايكر" ومنسقة رحلات أيضًا، فأوضحت أن الرحلات البرية لم تعد صعبة أو بعيدة كما كانت، بل أصبحت مواقعها قريبة من المدن، ومع توافر عوامل الأمان وسهولة الوصول، أصبحت الفتيات يخضن التجربة بثقة ومتعة.
ويكمن التميز – بحسب عسيري وخاشقجي – في التفاصيل؛ حيث تفضّل الفتيات الجودة والراحة، ويعتنين بالديكور البسيط، وتفاصيل الأجواء، مثل الأغاني، وتحميص المارشميلو، والكارييوكي، بعيدًا عن الأنشطة البدنية الطويلة التي يفضلها الشباب غالبًا.
أما على مائدة العشاء، فتتحول الرحلة إلى مساحة للإبداع، بتنوّع الأطباق بين البرغر، والكباب، والحلويات، في مظهر يعكس الشغف بالتفنن، وتقديم تجربة متكاملة تتجاوز حدود الطعام التقليدي.
وخلص تقرير البرنامج إلى أن "كشتة البنات" أصبحت أسلوب حياة جديد يعيد تعريف الرحلات الشتوية، ويمنح البر روحًا مختلفة مليئة بالذوق، والراحة، ومتعة التفاصيل.