فرص واعدة للجميع.. الرياض تقود وتبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة مع الأشقاء العرب

وسبق تلك الخطوة، توقيع الرياض والرباط عبر وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة في مايو 2022؛ وذلك لتنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات، والأنظمة التشريعية، والدراسات التمهيدية، وآليات طرح المشروعات، المتعلقة بالقطاع، كما تُعزز جهود توطين سلاسل القيمة، وتُشجّع بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل، في البلدين، لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها، وتدعم التعاون في مجال البحوث والتطوير، وبناء الكفاءات البشرية في البلدين، في هذا المجال، كما تُشجّع على بحث فرص رفع مستوى التقنيات وتطبيقاتها في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين.