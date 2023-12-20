"الحج" تدشّن منصة "نسك أعمال" للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وتُقدم "المنصةُ" العديدَ من المزايا لقطاع الأعمال، بدءًا من ممارسة أعمالهم وتمكينهم، وتوفير خدمات الدعم، وتمكينهم من تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن على نحو مباشر من خلال منظومة نسك؛ لتحقيق تجربة عالية الجودة للمستفيدين، وتقديم قيمة ذات أثر لهم من حيث الحصول على البيانات، والتكامل مع الجهات التي تُعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين.