البسوا ولبّسوا عيالكم.. الحصيني: موجة برد ذروتها الخميس وواحد تحت الصفر بالشمالية

وتابع متوقع أن تسجّل الحرارة الصغرى في المملكة الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد، والوسطى والمرتفعات بين 3 و12، والشرقية والمدينة المنوّرة بين 5 و12، ومكة المكرّمة بين 13 و19 وجازان بين 22 و24.