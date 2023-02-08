البسوا ولبّسوا عيالكم.. الحصيني: موجة برد ذروتها الخميس وواحد تحت الصفر بالشمالية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة وهي الموجة الثامنة منذ دخول الشتاء هذا العام، تُسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية إلا أن يصرفها الله.
وقال عبر حسابه في تويتر من الأربعاء 1444/7/17هـ، البسوا ولبّسوا عيالكم، ذروتها الخميس 18 والجمعة 19 رجب، تخف السبت 20 رجب، ثم يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ فانخفاضٌ في الحرارة.
وتابع متوقع أن تسجّل الحرارة الصغرى في المملكة الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد، والوسطى والمرتفعات بين 3 و12، والشرقية والمدينة المنوّرة بين 5 و12، ومكة المكرّمة بين 13 و19 وجازان بين 22 و24.