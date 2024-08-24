قائمة الأقوى لعام 2024.. السعودية تاسع أقوى دولة في العالم

وقدم تحليل "فوربس" تفصيلًا للمؤشرات والأسباب التي أدّت لتحقيق الدول مراكز القوى على الساحة العالمية، والتي تشمل جوانب متعدّدة مثل قوة قادة الدولة، والتأثير السياسي، والموارد الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتحالفات الدولية.