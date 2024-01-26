"الضبعان": التعاقد مع المتقاعد خطوة تحميه من الخرف والتدهور المعرفي

وأضاف: منذ أن اقترح "بسمارك" فكرة التقاعد 1881 للميلاد، أو ما يسمى "تأمين الشيخوخة"، والعائلات تعاني النمط الجديد الذي بدأه "رب الأسرة" بعد التقاعد، وحياته التي تبدأ بالحيوية والسعادة، وما تلبث إلا أن تتدهور تدريجيًّا لأسباب متباينة. مشيرًا إلى دراسة قام بها الباحث في "معهد أبحاث الاقتصاد الصناعي" جابرييل هيلر حول التقاعد تحت عنوان "اعمل لفترة أطول تعِش بصحة أفضل"، جاء فيها: صحة الإنسان من الممكن أن تتحسن في بداية تقاعده، ثم بعد فترة تبدأ في التدهور بسبب انخفاض النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، وتزيد الآثار السلبية على صحته مع مرور الأيام.