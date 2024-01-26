"الضبعان": التعاقد مع المتقاعد خطوة تحميه من الخرف والتدهور المعرفي

قال الكاتب منصور الضبعان إن أسعد المتقاعدين هو ذلك الذي بدأ عمله الجديد بمجرد تقاعده؛ فالعمل الجديد مهم للصحة النفسية، وتحاشي الصدمة النفسية التي تخلقها الحياة الجديدة.. وكي لا ينفصل "المتقاعد" عن الحياة بشكل مفاجئ بعد عقود من العمل والزملاء والصخب.
وطالب الضبعان في مقالته في صحيفة الوطن بالتعاقد مع المتقاعد - لمن يرغب - بعد عام من تقاعده، كمستشار للموارد البشرية، أو ما يناسب تخصصه في مكان عمله؛ للاستفادة من الخبرة العريضة التي شكلتها سنوات العمل، وحتى لا نخسر عنصرًا فعالاً في تنمية المجتمع، وحمايته من الخرف والتدهور المعرفي والانحراف والجنون، على حد وصفه.
وأضاف: منذ أن اقترح "بسمارك" فكرة التقاعد 1881 للميلاد، أو ما يسمى "تأمين الشيخوخة"، والعائلات تعاني النمط الجديد الذي بدأه "رب الأسرة" بعد التقاعد، وحياته التي تبدأ بالحيوية والسعادة، وما تلبث إلا أن تتدهور تدريجيًّا لأسباب متباينة. مشيرًا إلى دراسة قام بها الباحث في "معهد أبحاث الاقتصاد الصناعي" جابرييل هيلر حول التقاعد تحت عنوان "اعمل لفترة أطول تعِش بصحة أفضل"، جاء فيها: صحة الإنسان من الممكن أن تتحسن في بداية تقاعده، ثم بعد فترة تبدأ في التدهور بسبب انخفاض النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، وتزيد الآثار السلبية على صحته مع مرور الأيام.
وأشار الضبعان إلى أن العائلات في هذا العصر تعيش فوضى غير مسبوقة بسبب عدم الاهتمام بالوقت من جهة، وبسبب الوقت الطويل الذي يقضيه الفرد في العمل؛ وبالتالي يحدث "التصادم" بين أفراد العائلة ورب الأسرة المتقاعد الذي يقضي الوقت وحيدًا بشكل يشبه العاطل عن العمل.