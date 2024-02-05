مصنّعة بأيدٍ سعودية.. "وهج" تستعرض أنظمتها الدفاعية في معرض الدفاع الدولي 2024

ويضم جناح "وهج" المشارك في المعرض أجنحة وأركاناً متنوعة تعرّف زائريها بجهود ونشاطات الشركة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على تطوير الأنظمة الدفاعية.