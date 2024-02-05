مصنّعة بأيدٍ سعودية.. "وهج" تستعرض أنظمتها الدفاعية في معرض الدفاع الدولي 2024

تشارك شركة وهج -إحدى الشركات التابعة لشركة سبكيم- في معرض الدفاع العالمي 2024م، المقام في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.
وتهدف مشاركة الشركة للتعريف بالقطع المصنّعة في مجال النظام الدفاعي الأرضي المصنّعة بأيدٍ سعودية 100%، إضافة إلى أجهزة نظام التحكم الآلي لأنظمة الأسلحة الأرضية، وقذائف "MK 80" كأول شركة سعودية مصنّعة لها في الشرق الأوسط، ومطابقة للمواصفات الدولية.
ويضم جناح "وهج" المشارك في المعرض أجنحة وأركاناً متنوعة تعرّف زائريها بجهود ونشاطات الشركة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على تطوير الأنظمة الدفاعية.
ويشمل الجناح وجود الأجهزة الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى قطع الطائرات المدنية وقواعد الأسلحة الأرضية، وقطع الطائرات الدفاعية "طائرات الهوك والتايفون".