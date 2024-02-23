ألوان التراث تزيّن "برحة ذاكر" في جدة التاريخية بمناسبة يوم التأسيس

وتأتي هذه الفعاليات جزءًا من احتفالات جدة التاريخية بيوم التأسيس، الذي يُصادف 22 فبراير من كل عام، ويُخلّد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727.