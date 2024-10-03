"نحلم ونحقق".. أكثر من 426 ألف مشارك في احتفالات "تعليم جازان" باليوم الوطني الـ 94

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، بمشاركة أكثر من 2601 مدرسة.
وعلى مدى ثمانية أيام، قدمت 28 فعالية وبرنامجًا وطنيًا شهد مشاركة 426,287 من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين، الذين عبّروا عن حبهم للوطن من خلال فعاليات إبداعية متنوعة.
وشملت الأنشطة برامج مثل "أغلى وطن" و"رسالة للوطن"، ومسابقات الذاكرة الوطنية ورحلات افتراضية وبرنامج "صنع في السعودية" و"بودكاست وطني الحبيب".
كما تألقت الفعاليات بالأوبريت الوطني والعروض المسرحية وورش الفنون الأدائية والتراثية، إضافة إلى معرض "وطن يسكن القلوب" وجداريات وطن الشموخ، التي جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز.
واستمرت الفعاليات برحلات طلابية لتعريف الشباب بأهم المعالم الحضارية والتنموية في منطقة جازان، إلى جانب مسابقات رياضية تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء لدى جميع المشاركين.