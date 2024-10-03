"نحلم ونحقق".. أكثر من 426 ألف مشارك في احتفالات "تعليم جازان" باليوم الوطني الـ 94

وعلى مدى ثمانية أيام، قدمت 28 فعالية وبرنامجًا وطنيًا شهد مشاركة 426,287 من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين، الذين عبّروا عن حبهم للوطن من خلال فعاليات إبداعية متنوعة.