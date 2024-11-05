أمطار غزيرة وصواعق رعدية وانعدام للرؤية في إنذار أحمر للأرصاد على 3 مناطق

وتشمل الحالة التي تستمر حتى أوقات مختلفة من اليوم، في جازان كلًّا من: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، ورفحاء) في الحدود الشمالية، والحائط و(السليمي، والشملي، والغزالة، وحائل، ومقق، والشنان، وبقعاء، وسميراء) بحائل.