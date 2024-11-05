أمطار غزيرة وصواعق رعدية وانعدام للرؤية في إنذار أحمر للأرصاد على 3 مناطق

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من: (جازان، والحدود الشمالية، وحائل)، لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وسيول.
وتشمل الحالة التي تستمر حتى أوقات مختلفة من اليوم، في جازان كلًّا من: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، ورفحاء) في الحدود الشمالية، والحائط و(السليمي، والشملي، والغزالة، وحائل، ومقق، والشنان، وبقعاء، وسميراء) بحائل.
وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول.