عميد "سيز" في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع: الاستشاري السعودي قادر على المنافسة دوليًّا

شارك معهد الاستشارات وحلول الأعمال "SEIZE" في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، الذي استضافت الرياض نسخته الثانية يومَي 12 و13 يونيو الجاري.
وأوضح عميد المعهد، الدكتور عواد بن علي الوثيري، أن الهدف من مشاركة المعهد تتمثل في تعزيز العلامة التجارية للمعهد كبيت خبرة وطني، يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسليط الضوء على خدمات المعهد والبرامج والإنجازات في الاستشارات والدراسات والتدريب، وكذلك إدارة المشاريع التي حققها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التوسع في بناء التحالفات والشراكات مع بيوت الخبرة العالمية.
وأشار عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إلى أن الاستشاري السعودي يمتلك المعرفة والثقة والوعي بحجم القطاع وأهميته؛ وبالتالي أثبت جدارته وقدرته، وعزز من تنافسيته، وأصبح مطلبًا للشركات والاستشارات الدولية في السوق السعودي خصوصًا، والخليجي عمومًا.
وأشاد الدكتور الوثيري بقرار القيادة الرشيدة المتمثل في اقتصار منح العقود الاستشارية في الجهات الحكومية على بيوت الخبرة المحلية؛ فهذا القرار صنع الفرق، ورسخ حضور بيوت الخبرة المحلية على خارطة الاستشارات.
وأضاف عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال بأنه على مدار أكثر من 10 سنوات أنجز المعهد أكثر من 600 مشروع و300 برنامج تدريبي، إلى جانب الحصول على ثقة أكثر من 100 عميل وشريك وطني وعالمي. كما حصل المعهد على 5 شهادات أيزو، ووقّع 99 اتفاقية وشراكة، وجميع هذه الإنجازات تحققت على أيدي مئات المستشارين الوطنيين.
يُذكر أن المنتدى العالمي لإدارة المشاريع يجمع كبار المتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار، وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من شتى أنحاء العالم.