عميد "سيز" في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع: الاستشاري السعودي قادر على المنافسة دوليًّا

وأوضح عميد المعهد، الدكتور عواد بن علي الوثيري، أن الهدف من مشاركة المعهد تتمثل في تعزيز العلامة التجارية للمعهد كبيت خبرة وطني، يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسليط الضوء على خدمات المعهد والبرامج والإنجازات في الاستشارات والدراسات والتدريب، وكذلك إدارة المشاريع التي حققها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التوسع في بناء التحالفات والشراكات مع بيوت الخبرة العالمية.